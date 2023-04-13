Совет фармацевта для тех, чьи силы исчерпались за зиму

"Мы заметили, что с наступлением весны люди в аптеке чаще спрашивают у фармацевта - порекомендуйте что-нибудь от слабости, усталости, апатии, сонливости - чувствую себя как выжатый лимон", - говорит фармацевт аптечной сети Apotheka Лайла Залите. Это действительно так - темное время суток, перенесенные зимой вирусы ослабляют организм, истощая запасы витаминов и минералов. Если после обычной простуды восстановиться можно довольно-таки быстро, то после гриппа и других подобных вирусов восстановление занимает больше времени и протекает медленнее.

Хотя не существует витаминов, исключительно действующих на пользу иммунной системе, известно, что витамин С усиливает активность иммунных клеток, способствует процессам заживления ран, и совершенно необходим организму. Все биохимические процессы в организме являются сложными и взаимосвязанными, а метаболизм витаминов является тонким, сложным механизмом, но если следует назвать, какие витамины являются наиболее важными для функционирования иммунной системы, то это витамины А, С и Е, а также цинк. "Витамин С в аптеке можно приобрести в различных формах - как шипучие или водорастворимые, так и пролонгированного действия, жевательные таблетки или пастилки", - говорит фармацевт Apotheka Лайла Залите. Для усвоения витаминов весной также рекомендуется употреблять в пищу различную зелень, в которой содержится гораздо больше витаминов, чем в некоторых полезных цитрусовых. Например, листья манжетки содержат в тысячу раз больше витамина С, чем лимон.