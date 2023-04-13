Совет фармацевта для тех, чьи силы исчерпались за зиму

Перенесенные в зимний сезон вирусы не только лишают организм сил, но и истощают накопленные запасы витаминов и минералов. Нередко сразу после зимнего периода люди испытывают повышенную утомляемость, подавленность и апатию, ощущают упадок сил, а также возможны нарушения аппетита. Во время гриппа или другого вирусного заболевания в организме выделяются токсины, которые повреждают клетки и ткани организма, и пока они не восстановятся, самочувствие вернется не так быстро.
Как восстановить силы и энергию после долгой зимы советует сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Лайла Залите.
"Мы заметили, что с наступлением весны люди в аптеке чаще спрашивают у фармацевта - порекомендуйте что-нибудь от слабости, усталости, апатии, сонливости - чувствую себя как выжатый лимон", - говорит фармацевт аптечной сети Apotheka Лайла Залите. Это действительно так - темное время суток, перенесенные зимой вирусы ослабляют организм, истощая запасы витаминов и минералов. Если после обычной простуды восстановиться можно довольно-таки быстро, то после гриппа и других подобных вирусов восстановление занимает больше времени и протекает медленнее.
Витамин C - необходим, но является не единственным решением
Хотя не существует витаминов, исключительно действующих на пользу иммунной системе, известно, что витамин С усиливает активность иммунных клеток, способствует процессам заживления ран, и совершенно необходим организму. Все биохимические процессы в организме являются сложными и взаимосвязанными, а метаболизм витаминов является тонким, сложным механизмом, но если следует назвать, какие витамины являются наиболее важными для функционирования иммунной системы, то это витамины А, С и Е, а также цинк. "Витамин С в аптеке можно приобрести в различных формах - как шипучие или водорастворимые, так и пролонгированного действия, жевательные таблетки или пастилки", - говорит фармацевт Apotheka Лайла Залите. Для усвоения витаминов весной также рекомендуется употреблять в пищу различную зелень, в которой содержится гораздо больше витаминов, чем в некоторых полезных цитрусовых. Например, листья манжетки содержат в тысячу раз больше витамина С, чем лимон.
Витамин D для детей и взрослых
Следует сказать, что мнение - если я часто болею, то у меня - низкий иммунитет и нужна дополнительная доза витамина С - чаще всего является мифом. "С частыми заболеваниями чаще связан дефицит витамина D. Витамин D способствует нормальной работе иммунной системы. Те, у кого в организме достаточно витамина D, не только будут реже болеть, но и болезнь будет легче протекать, и силы после болезни удастся восстановить быстрее", - добавляет фармацевт аптеки Apotheka Лайла Залите. Поэтому человеку, который жалуется на утомляемость и признается, что давно не принимал витамин Д, было бы целесообразно убедиться в количестве витамина Д в организме, сдав анализы, а при необходимости принимать его с пищевыми добавками.
Овощи, зелень и фрукты - дополнительный источник энергии
У тех, кто устал от зимы, определенно спросят о ежедневном питании? Какое у вас меню? Полноценна ли это питание? Употребляете ли вы достаточно овощей, зелени и фруктов? "Сладости и жирная пища мешают полноценному функционированию иммунной системы и более быстрому процессу восстановления. Поэтому непродуманное питание также может быть виновато в недостатке энергии", - говорит фармацевт Apotheka Лайла Залите. "Если после зимнего периода аппетит восстановился не полностью, а энергии действительно мало, можно принимать препарат, содержащий как мультивитамины, минералы, так и аминокислоты, обладающие укрепляющим иммунитет действием. Иногда мы рекомендуем выбирать мультивитамины, предназначенные для соответствующего возраста или пола - в продаже доступны мультивитамины для детей, подростков, женщин, мужчин, людей старше 50 лет".
Дружите ли Вы с микроэлементами?
Цинк также называют усилителем иммунной системы, чтобы организм мог бороться с вирусами и бактериями. Цинк содержится в красном мясе, устрицах, рыбе, креветках, яичных желтках - в продуктах, которые даже взрослые люди едят не особо регулярно, поэтому приходится думать, как принимать это вещество дополнительно. Цинк помогает обеспечить непрерывный обмен веществ в клетках, чтобы клетки получали достаточно питательных веществ. Однако, не только цинк играет роль. Селен также имеет огромное значение в укреплении иммунитета - он является мощным антиоксидантом, защищающим клетки от свободных радикалов, повышающим защиту от опухолей и вирусов, но также необходимо принимать и железо. Усталость также может свидетельствовать о дефиците железа в организме. Для иммунитета также нужна медь - при ее недостатке начинаются изменения в лейкоцитарной формуле, появляется тенденция чаще болеть заболеваниями, вызванными инфекциями.
Если этой зимой принимали антибиотики
Курс антибиотиков всегда означает, что этими препаратами в организме уничтожаются не только плохие, но и хорошие бактерии, тем самым в целом нарушается баланс микробиома, который участвует во многих процессах, включая реакции иммунной системы. система. Если будет обеспечен состав полезных бактерий, все необходимые организму вещества будут более полноценно усваиваться через слизистую оболочку кишечника, и организм быстрее восстановится. Поэтому для восстановления баланса микробиома, фармацевт может рекомендовать применение пробиотиков.
Рецепты полезных напитков для бодрости
Как ежедневно, так и во время болезни, и особенно после болезни следует помнить о достаточном потреблении жидкости, поскольку вода помогает истощенному организму восстановиться. Для укрепления иммунитета можно приготовить один из следующих полезных напитков:
1. Облепиха + палочки корицы + мед
Ягоды облепихи измельчают, добавляют палочки корицы, все заливают кипятком, дают настояться 5 минут, немного охлаждают, добавляют мед. Пить этот напиток в течение дня.
2. 150 мл миндального молока + 100 мл кефира + 170 мл апельсинового сока + 100 мл морковного сока
Так как имеются все более убедительные доказательства, что пищеварительный тракт имеет прямое отношение к иммунитету, после болезни можно употреблять напиток с пробиотиками. Вот отличный рецепт!
3. Лимонная вода + имбирь + мед
Классическая лимонная вода с имбирем и капелькой меда для более приятного вкуса - ценный рецепт для укрепления иммунитета. Этот напиток не только позволит вам получить дозу витамина С. Имбирь дополнительно поможет вывести токсины из организма после болезни.
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