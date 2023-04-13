WP: Виновник утечек секретных документов работает на военной базе в США

Виновником утечек многочисленных секретных документов американской разведки, в том числе о войне в Украине, предположительно является молодой фанат оружия, работающий на одной из военных баз в Соединенных Штатах, сообщила вечером в среду, 12 апреля, газета The Washington Post (WP) со ссылкой на двух участников онлайн-платформы Discord, где были выложены эти секретные материалы.

По словам собеседников издания, молодой человек с ником OG рассказал им, что принес эти секретные документы с работы к себе домой. Собеседники добавили, что тот регулярно выкладывал документы на платформе, которая первоначальна предназначалась для обмена мнениями о видеоиграх в условиях изоляции на фоне пандемии коронавируса.

По сообщению WP, в закрытую группу Discord, куда принимают только по специальным приглашениям, входят около 24 человек, которых объединяет "любовь к оружию, военному снаряжению и Богу". Как рассказал OG участникам группы, он проводит часть своего рабочего дня на закрытом объекте, где запрещено пользоваться мобильными телефонами и другими гаджетами.

Скандальная утечка