Молодые люди в Тарту с помощью телефона получили заказ в McDonald's бесплатно

"Схема парней была проста. Звонок в ресторан: "Здравствуйте, мы сделали заказ, но получили неправильные вещи". Небольшое объяснение, какая ошибка произошла, и им обещают бесплатный ужин, который молодые люди после этого спешили получить", - пояснил полицейский Андеро Сепп.

Молодые люди с помощью телефонного звонка получили три блюда и десерт из McDonald's.

Как известно полиции, это единственный случай в Тарту.

Представитель полиции Тимо Рейнтал отметил, что в Эстонии за такое преступление может быть применено наказание до 1200 евро или арест.