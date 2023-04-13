Молодые люди в Тарту с помощью телефона получили заказ в McDonald's бесплатно

Четверо юношей в Тарту реализовали очень простую схему, чтобы мошенническим путем получать еду из McDonald's, но полицейские поймали их, пишет эстонское СМИ Elu 24.
"Схема парней была проста. Звонок в ресторан: "Здравствуйте, мы сделали заказ, но получили неправильные вещи". Небольшое объяснение, какая ошибка произошла, и им обещают бесплатный ужин, который молодые люди после этого спешили получить", - пояснил полицейский Андеро Сепп.
Молодые люди с помощью телефонного звонка получили три блюда и десерт из McDonald's.
Как известно полиции, это единственный случай в Тарту.
Представитель полиции Тимо Рейнтал отметил, что в Эстонии за такое преступление может быть применено наказание до 1200 евро или арест.
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