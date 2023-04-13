Чт, 13.04.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Молодые люди в Тарту с помощью телефона получили заказ в McDonald's бесплатно

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Покупка в McDonald's. Иллюстративное фото.
Покупка в McDonald's. Иллюстративное фото. Фото: rzoze19/Shutterstock

Четверо юношей в Тарту реализовали очень простую схему, чтобы мошенническим путем получать еду из McDonald's, но полицейские поймали их, пишет эстонское СМИ Elu 24. 

"Схема парней была проста. Звонок в ресторан: "Здравствуйте, мы сделали заказ, но получили неправильные вещи". Небольшое объяснение, какая ошибка произошла, и им обещают бесплатный ужин, который молодые люди после этого спешили получить", - пояснил полицейский Андеро Сепп.

Молодые люди с помощью телефонного звонка получили три блюда и десерт из McDonald's.

Как известно полиции, это единственный случай в Тарту.

Представитель полиции Тимо Рейнтал отметил, что в Эстонии за такое преступление может быть применено наказание до 1200 евро или арест.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх