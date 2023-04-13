В Китае зафиксирован первый случай смерти от штамма птичьего гриппа

Все три случая заражения H3N8 произошли в Китае. Первый случай был зарегистрирован в апреле 2022 года. В свою очередь, третьей стала 56-летняя женщина из провинции Гуандун. Первые симптомы появились у нее 23 февраля 2023 года, 3 марта она была госпитализирована с тяжелой пневмонией, а 16 марта - скончалась.

Правда, следует учесть, что у женщины и раньше имелись некоторые проблемы со здоровьем. Перед тем, как китаянка заболела, она вступала в контакт с живой домашней птицей, а также с дикими птицами возле своего дома. Позже исследователи собрали образцы из дома последнего пациента и с местного рынка, показав, что все три пациента были инфицированы штаммом птичьего гриппа H3N8.

Распространения болезни от человека к человеку пока не было зафиксировано.

"Исходя из имеющейся информации, похоже, что этот вирус не обладает способностью легко передаваться от человека к человеку, и поэтому риск его распространения среди людей считается низким", - говорится в заключении ВОЗ.