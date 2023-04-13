США не выдают визы российской делегации Совбеза ООН во главе с Лавровым

"На данный момент не выдано ни одного разрешения на въезд", - сообщил в Telegram-канале посольства России в Вашингтоне посол Анатолий Антонов.

В апреле Россия приняла председательство в Совете Безопасности ООН.

Планируется, что Лавров возглавит заседания совета 24 и 25 апреля.

Принимая во внимание, что эти события ожидаются уже совсем скоро, есть несколько препятствий, которые осложняют поездку российских дипломатов.

Как указывает посольство, самолету Лаврова до сих пор не дали разрешение на посадку.

"Мы ожидаем, что американцы незамедлительно выдадут разрешение на посадку без каких-либо условий и ограничений", - указал Антонов.

Дальнейшая задержка с выдачей виз будет нарушением обязательств, которые США имеют перед международной организацией как страна, где находится штаб-квартира ООН, указал дипломат.

Ранее не медлить с выдачей виз США призывали пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и заместитель главы МИД Сергей Рябков.

Отношения между Вашингтоном и Москвой чрезвычайно напряжены. Еще в феврале США наложили прямые санкции на президента России Владимира Путина и Лаврова, продолжая, таким образом, наказывать Россию за войну против Украины.