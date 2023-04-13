Умерла Мэри Куант. Она создала мини-юбку и "раскрасила" моду 1960-х - вот как ей это удалось

Но за этим, казалось бы, потребительским фасадом скрывалась чрезвычайная миссия, которую взвалила на свои плечи молодая дизайнер: она хотела дать новому поколению женщин легкость и свободу движений, сконструировав такую одежду, которая годилась бы и в пир, и в мир.

Фото: Katerina Arkharova

"У меня не было времени на движение за женское равноправие", - сказала как-то сама дизайнер. Зато она высоко ценила смелость завсегдатаев Кингз-роуд и первых клиенток своего магазина, назвав их "прообразом новой расы женщин": "Их отличало именно то, что они всё ставили под сомнение".

Каковы же были инновации Мэри Куант в моде?

Мини-юбка, платья-джерси и шорты для города

Можно, конечно, спорить о том, кто первый начал укорачивать подол женской юбки. Ясно, что тенденция в этом направлении уже наметилась, и Куант, как всякому дизайнеру, остро чувствующему дух эпохи, ничего не оставалось, как завершить начатое.

К тому же этот стиль очень шёл ей самой с ее тонким станом, мальчишеским телосложением и длинными ногами. Можно сказать, что Куант популяризовала этот андрогинный образ за 10 лет до появления Твигги.

А модный в те годы парикмахер-стилист Видал Сассун довершил дело, оформив ее головку своей четкой геометрической стрижкой.