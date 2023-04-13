Левитс: Португалия и Латвия имеют общие цели экономической политики

Португалия и Латвия имеют общие цели экономической политики, подчеркнул сегодня в завершение португальско-латвийского бизнес-форума президент Латвии Эгил Левитс.
Он указал, что эти цели включают в себя, например, климатическую нейтральность и Европейский зеленый курс, который должен ускорить развитие технологий возобновляемой энергетики и прекратить использование ископаемого топлива. С учетом войны, которую Россия ведет в Украине, это не только вопрос безопасности, но и чрезвычайная ситуация в области климата.
"И Латвия, и Португалия признают, что инновации и технологии будут важными двигателями нашего экономического роста в XXI веке.
Как малые страны Европейского союза мы едины во мнении, что превосходная система образования и научные достижения обеспечат необходимую конкурентоспособность в новой - глобальной - экономике", - сказал Левитс.
Президент подчеркнул, что Португалия использует энергию морского и сухопутного ветра, а в Латвии зеленым источником для производства электроэнергии являются три гидроэлектростанции. Обе страны вносят свой вклад в ускорение перехода Европы к возобновляемым источникам энергии, но надо сделать еще больше, а также необходимо сотрудничать для разработки новых технологий, например, зеленого водорода.
Левитс отметил, что латвийский "Кластер зеленых и умных технологий" вместе с 43 партнерами из других стран Балтии, а также из Финляндии, Польши, Германии, Дании, Швеции, Франции и Норвегии запускает пятилетний проект BalticSeaH2 с целью создания первой и крупнейшей международной водородной экосистемы в регионе. Это проект европейской программы "Горизонт".
Президент подчеркнул, что в Латвии и Португалии хорошо развиты науки о жизни и биомедицинская промышленность, где основное внимание уделяется исследованиям и разработкам. Расширенное сотрудничество может помочь ускорить прогресс, например, в борьбе с раком.
Левитс выразил удовлетворение меморандумом о взаимопонимании между Champalimaud Fundacao и тремя научными учреждениями Латвии - Клинической университетской больницей им. Паула Страдиня, Рижским университетом им. Страдиня и Рижским техническим университетом. Соглашение предусматривает сотрудничество в области разработки инновационных технологий и парадигм в области рака молочной железы.
"Это может открыть новую эру в хирургии - так называемую метавселенную хирургии. Это будет наш совместный вклад, чтобы открыть границы в борьбе с раком груди и совместно проводить операции в Риге и Лиссабоне", - сказал президент.
Как сообщалось, Левитс пробудет в Португалии с государственным визитом до пятницы, 14 апреля.
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