Левитс: Португалия и Латвия имеют общие цели экономической политики

Он указал, что эти цели включают в себя, например, климатическую нейтральность и Европейский зеленый курс, который должен ускорить развитие технологий возобновляемой энергетики и прекратить использование ископаемого топлива. С учетом войны, которую Россия ведет в Украине, это не только вопрос безопасности, но и чрезвычайная ситуация в области климата.

"И Латвия, и Португалия признают, что инновации и технологии будут важными двигателями нашего экономического роста в XXI веке.

Как малые страны Европейского союза мы едины во мнении, что превосходная система образования и научные достижения обеспечат необходимую конкурентоспособность в новой - глобальной - экономике", - сказал Левитс.

Президент подчеркнул, что Португалия использует энергию морского и сухопутного ветра, а в Латвии зеленым источником для производства электроэнергии являются три гидроэлектростанции. Обе страны вносят свой вклад в ускорение перехода Европы к возобновляемым источникам энергии, но надо сделать еще больше, а также необходимо сотрудничать для разработки новых технологий, например, зеленого водорода.