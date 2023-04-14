Видео ⟩ За занавесом: Россия хочет ввести наказание за русофобию

Убийство российского военного блогера Владлена Татарского, вступление Финляндии в НАТО и визит президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Китай - вот основные темы российских пропагандистских передач на прошлой неделе.
Интересно, что на протяжении нескольких дней максимальное внимание уделялось не войне на Украине и событиям на фронте, а визиту лидеров Европейского союза (ЕС) в Китай, который освещался в весьма ироничных тонах. Это лишь доказывает, насколько Китай важен для России и насколько страна-агрессор не хочет сближения Китая с ЕС. Основной посыл был таков: никакого сотрудничества у Запада с Китаем не будет, потому что Китай наш "друг". "Кремлины" также обозначили перечень дружественных стран, которые будут противостоять "гегемонии" Запада: Китай, Индия, Северная Корея и Иран. Было объявлено, что Россия отворачивается от Европы, чтобы стать лидером в Евразии, хотя таким образом желаемое выдается за действительное, потому что этого уж точно не хочет Китай, экономический потенциал которого во много раз превосходит российский.
Охота на ведьм
Если предположить, что пропагандисты в своих передачах выражают позицию Кремля, то на основании прозвучавших в контексте убийства Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин - прим. ред.) посылов можно ожидать, что в России начнется охота на ведьм и еще более активное преследование инакомыслящих, чем до сих пор, что непременно коснется и учебных заведений.
Во-первых, несколько комично, что теперь убитого одиозного военного блогера называют военным корреспондентом и делают героем. Кроме того, все идеологи с уверенностью утверждают, что убийство Татарского организовали украинские спецслужбы, которые активно вербуют российских граждан, в основном молодежь. Стоит подчеркнуть, что Украина категорически отрицает какую-либо связь с убийством Татарского. Кроме того, ответственность за произошедшее взяла на себя Национальная республиканская армия - российское партизанское движение, зародившееся в 2022 году, целью которого является насильственное свержение президента Владимира Путина.
Однако перед пропагандистами стоит четкая задача не оставить убийство Татарского лишь в качестве внутренней "разборки" в России, а связать его с Украиной, возложив ответственность за случившееся на спецслужбы этой страны. Вкратце пропагандистская история выглядит так: 26-летняя гражданка России Дарья Трепова была завербована украинскими спецслужбами с предложением работы в СМИ, но для того, чтобы получить место, ей пришлось пройти "испытательный срок" и выполнить различные задания, в том числе вручить Татарскому статуэтку с помещенной внутрь нее взрывчаткой.
Эта история также послужила очередным способом дискредитировать любые возражения граждан России против войны: в выступлениях пропагандистов подчеркивалось, что Трепова - пацифистка, поэтому украинским спецслужбам было легко ее завербовать. Российские идеологи продолжают в унисон твердить, что после восьми лет "геноцида" на Донбассе только негодяи могут противостоять войне и все пацифисты рано или поздно становятся террористами, что и доказывает случай с Треповой. Таким образом, любое выражение пацифизма и противодействия войне объявляется потенциальным терроризмом.
Пугает то, что в контексте случившегося восхваляется принятый закон об иностранных агентах: уже прозвучало, что с ними нужно расправляться еще жестче, а также установить строжайший контроль за образовательными учреждениями, которые получают даже самую малость иностранного финансирования, потому что именно они породили такую мразь, как Трепова. Было даже выдвинуто предложение принять для борьбы с "предателями" и всякими пацифистами закон, предусматривающий наказание за русофобию. Легко понять, что под это определение легко может попасть любое выражение протеста против властей.
Напомним, что 13 апреля Госдума РФ рассмотрит поправки в Уголовный кодекс РФ, ужесточающие уголовную ответственность за государственную измену и террористическую деятельность. Законодательный комитет Государственной Думы РФ одобрил поправки в Уголовный кодекс РФ, предусматривающие пожизненное лишение свободы за государственную измену и увеличивающие сроки лишения свободы за террористическую деятельность, в том числе за совершение террористической деятельности, поддержку террористической деятельности, саботаж в транспортной и медицинской инфраструктуре.
Определение государственной измены в УК РФ, вероятно, намеренно сформулировано неясно и расплывчато, включая шпионаж, передачу государственной тайны иностранным правительствам или их представителям, а также оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранным организациям, осуществляющим деятельность, направленную против безопасности Российского государства. Такие манипуляции законодательной власти является частью более масштабной деятельности по поощрению самоцензуры и расширению возможностей для репрессий, сообщает американский аналитический центр "Институт изучения войны" (ISW).
Интересно, что лондонский политолог, лектор и писатель Марк Галеотти, специализирующийся на российских вопросах, в частности, в связи с организованной преступностью, исключает возможность того, что убийство Татарского стало "порождением умов нескольких, возможно, мифических российских террористов, выступающих против режима, несмотря на несколько ретроспективных заявлений, потому что я не видел реальных доказательств того, что они действительно существуют, не говоря уже о наличии ресурсов и изощренности для выполнения таких задач". По мнению Галеотти, более правдоподобна версия о том, что убийство Татарского, как и взрыв Керченского моста, все же имеет связь с украинскими спецслужбами, и, по мнению политолога, убийство Татарского будет не последним.
Между тем, ведущий научный сотрудник центра журналистских расследований "Bellingcat" Христо Грозев заявил телеканалу "Sky News", что радикальный экстремист Татарский был законной мишенью, так как являлся не только блогером, но и военнослужащим и принимал участие в российском вторжении в Донбасс в 2014 году. Обсуждая взрыв в питерском баре, Грозев отметил, что на данный момент ничего не ясно, и допустил, что это могла быть украинская операция. В то же время "это могла быть и операция российских спецслужб по укреплению провоенных настроений в России", предполагает Грозев. Следует отметить, что путаница вокруг убийства Татарского типологически перекликается как со взрывом Керченского моста, так и с убийством Дарьи Дугиной, в связи с которыми также высказывались версии о причастности украинских и российских спецслужб.
Воображаемая монополия на Китай
Визит Макрона и фон дер Ляйен в Китай обсуждался в пропагандистских передачах с особым размахом. Стороннему наблюдателю даже может показаться, что Россия уделяет этому событию чрезмерное и неадекватное внимание. Но надо помнить, что Китай - единственный тяжеловес в мировой политике, который до сих пор дружит с Россией, и стране-агрессору крайне важно не потерять поддержку Китая, а также не допустить его сотрудничества с Европой. Кроме того, не менее важно донести до внутренней аудитории сообщение о том, что могущественный Китай предпочитает Россию Западу. Именно поэтому были продемонстрированы кадры, показывающие, как дружелюбно китайский президент принял Путина и как близко к себе посадил, в отличие от того, как далеко от Си сидели европейские лидеры. Кремлевские пропагандисты, конечно, восторгались тем, что президент Франции пытался убедить Си позвонить президенту Украины Зеленскому, но это не удалось. Российские идеологи также заявили, что Китай рассматривает войну на Украине как столкновение между Россией и США, а поэтому считает излишним разговаривать с Зеленским.
Визит Макрона и фон дер Ляйен в Китай стал хорошим поводом для пропагандистов в очередной раз заявить, что Европа лишь следует указаниям "заокеанских хозяев" (США), а сам ЕС утратил суверенитет и всего лишь служит марионеткой в руках США. Также прозвучал нарратив о том, что настоящая причина, по которой США хотят стратегического поражения России, - убрать мощного конкурента с мировой арены. Пропагандисты ехидно подчеркнули, что Макрон зря возил делегацию из 60 бизнесменов в Китай, потому что экономического сотрудничества с Китаем не будет, так как этому воспротивится США.
В общем, посыл Кремля был довольно прост: Китай является стратегическим союзником России, который выступает против "гегемонии" Запада, и по отношению к ЕС азиатские державы настроены скептически.
Неблагодарная Финляндия
Когда Финляндия стала членом НАТО, пропагандисты в унисон затянули песни о ее неблагодарности. Ведь несмотря на сотрудничество Финляндии с фашистской Германией, Россия после войны не предъявила этой стране никаких территориальных претензий. Более того, Финляндия в годы холодной войны извлекала выгоду из экономического сотрудничества с Советским Союзом. Теперь Финляндия забыла об этом и больше не хочет нейтральных отношений с Россией.
Кроме того, были высказаны опасения, что Балтийское море стало внутренним морем НАТО. У России есть основания волноваться о том, как бы Калининграду не был закрыт выход к Балтийскому морю, поэтому необходимо вовремя подготовиться к использованию сухопутных путей - Сувалкского коридора.
МИД России уже заявил, что Финляндия "совершила опасную историческую ошибку, которая разрушит отношения с Москвой и аннулирует ее статус доверительного присутствия на Балтийском море и в Европе в целом. Это теперь прошлое. Финляндия стала одним из малых государств в НАТО, которые ничего не решают, утратив свой особый голос в международных делах. Мы уверены, что история рассудит этот поспешный шаг", - говорится в сообщении министерства. Россия также заявила, что в ответ на вступление Финляндии в НАТО укрепит свой военный потенциал на западных и северо-западных границах.
"Мы будем внимательно наблюдать за тем, что происходит в Финляндии, как блок Североатлантического альянса будет эксплуатировать территорию Финляндии в плане размещения там вооружений и систем инфраструктуры, которые будут впритык к нашим границам и потенциально нам угрожать. В зависимости от этого будут приняты меры", - заявил пресс-секретарь Путина Песков. Разумеется, в Кремле также предупредили, что вступление Финляндии в НАТО приведет к дальнейшему обострению международной обстановки и эскалации ситуации на Украине. Хотя некоторые пропагандисты призывали к закрытию посольства Финляндии в России и высылке посла, в целом сложилось впечатление, что русские бессильны в гневе и сами это бессилие прекрасно осознают.
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