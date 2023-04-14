Видео ⟩ За занавесом: Россия хочет ввести наказание за русофобию

Воображаемая монополия на Китай

Визит Макрона и фон дер Ляйен в Китай обсуждался в пропагандистских передачах с особым размахом. Стороннему наблюдателю даже может показаться, что Россия уделяет этому событию чрезмерное и неадекватное внимание. Но надо помнить, что Китай - единственный тяжеловес в мировой политике, который до сих пор дружит с Россией, и стране-агрессору крайне важно не потерять поддержку Китая, а также не допустить его сотрудничества с Европой. Кроме того, не менее важно донести до внутренней аудитории сообщение о том, что могущественный Китай предпочитает Россию Западу. Именно поэтому были продемонстрированы кадры, показывающие, как дружелюбно китайский президент принял Путина и как близко к себе посадил, в отличие от того, как далеко от Си сидели европейские лидеры. Кремлевские пропагандисты, конечно, восторгались тем, что президент Франции пытался убедить Си позвонить президенту Украины Зеленскому, но это не удалось. Российские идеологи также заявили, что Китай рассматривает войну на Украине как столкновение между Россией и США, а поэтому считает излишним разговаривать с Зеленским.