Видео ⟩ В рижском K-Senukai включили гимн России. Комментарий представителей магазина

Видео передаче прислал зритель по имени Эдвин. Оно было снято в рижском магазине K-Senukai 6 апреля в 10:55.

Он рассказал: "Довольно долго играл, но в конце концов отключили, да. Женщина, которая была рядом, начала смеяться".

Он также добавил, что связался со службой поддержки клиентов магазина.

"Написал в службу поддержки клиентов K-Senukai, спросив, допустимо ли это. Сотрудница Александра ответила мне на это, что что-то посмотрит, и на этом все закончилось", - рассказал рижанин.

Позднее в магазине сообщили, что конкретное произведение звучало не из колонок магазина, а из выставленной в торговом зале на продажу большой колонки с подключением Bluetooth.

Как указала администрация сети магазинов, гимн страны-агрессора включил один из клиентов.

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