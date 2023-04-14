Латвия проиграла ЕСПЧ, т.к. не обеспечила мужчине возможность видеться с ребенком

Также внимание суда было сосредоточено на действиях сиротского суда. ЕСПЧ пришел к выводу, что сиротский суд не смог добиться от сторон исполнения его решений и рекомендаций. Кроме того, национальным судам также было известно, что мать ребенка не выполняла решения и рекомендации сиротского суда. Поэтому, по мнению суда, национальные суды должны были играть более активную роль в этом вопросе. Также суд отметил, что по данному делу был возбужден процесс о прекращении опекунских прав матери ребенка и даже уголовное дело. Хотя суд согласился с тем, что такие жесткие меры могут быть применены только в исключительных случаях, суд отметил, что в конкретном случае ребенок отказался от встречи с заявителем из-за действий матери ребенка. Кроме того, не было принято никаких других мер, которые облегчили бы контакт заявителя с ребенком.

Также в отношении действий Сиротского суда ЕСПЧ отметил, что процесс принятия решения был недостаточно быстрым. Хотя сиротскому суду было известно об этом семейном споре в течение нескольких лет, он не проявил должного усердия при рассмотрении жалобы заявителя. В течение четырех лет отношения между заявителем и его ребенком, а также благополучие ребенка серьезно ухудшились. В связи с этим, ссылаясь на свою судебную практику, суд напомнил, что продолжительность процесса имеет особое значение в делах об опеке и контактах. Кроме того, суд подчеркнул, что в данном случае интересы ребенка требовали скорейшего разрешения спора не только для того, чтобы он имел возможность поддерживать связь с родителем, проживающим отдельно, но и потому, что неопределенность и длительная конфликтная ситуация негативно сказалась на здоровье ребенка.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд пришел к выводу, что госорганы своевременно не предприняли всех необходимых действий для обеспечения исполнения судебного решения и облегчения контакта заявителя с ребенком, и, следовательно, признал нарушение статьи 8 Европейской конвенции защиты прав человека и основных свобод, в котором определяется гарантированное право на неприкосновенность семейной жизни.

Согласно Конвенции, в течение трех месяцев со дня вынесения приговора стороны вправе просить суд о передаче дела в Большую палату суда.