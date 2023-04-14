Один из самых богатых жителей Эстонии стал героем дня Forbes

Основатель Bolt Маркус Виллиг стал героем вчерашнего дня в онлайн-издании Forbes. В статье с заголовком "Анти-Uber" (в оригинале - The Anti-Uber) рассказывается история создания Bolt и текущее положение дел в компании, в том числе упоминаются уменьшения больших убытков и сокращения в фирме, пишет Rus.Postimees.
На момент привлечения средств в январе прошлого года Bolt оценивался в 8,4 миллиарда долларов США.
С тех пор стоимость стартапов резко упала, и, по подсчетам Forbes, 17 процентов акций 29-летнего Маркуса Виллига теперь стоят 700 миллионов долларов США.
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