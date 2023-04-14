Один из самых богатых жителей Эстонии стал героем дня Forbes

Основатель Bolt Маркус Виллиг стал героем вчерашнего дня в онлайн-издании Forbes. В статье с заголовком "Анти-Uber" (в оригинале - The Anti-Uber) рассказывается история создания Bolt и текущее положение дел в компании, в том числе упоминаются уменьшения больших убытков и сокращения в фирме, пишет Rus.Postimees.