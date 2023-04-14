Запрещенные перевозчики: обвиненные в сговоре компании продолжают выполнять госзаказы

Среди победителей закупок больше не видно предприятий Liepājas autobusu parks, Nordeka и Latvijas sabiedriskais autobuss, которые входили в картель перевозчиков, выявленный Советом по конкуренции в начале года.

Однако, несмотря на заявления политиков и надзорных органов о недопустимой коммерческой практике в процессе закупок услуг региональных перевозок, обвиненные в сговоре компании продолжают выполнять государственный заказ. Из-за оспаривания участниками конкурсов в рамках крупной закупки договоры сроком на 10 лет не были заключены в пяти зонах маршрутной сети, и теперь АТД завершила этот процесс.

Согласно заключенным договорам, перевозку пассажиров в зоне маршрутной сети "Елгава, Добеле" с 1 ноября 2024 года будет выполнять AS Talsu autotransports. Эта же компания будет осуществлять пассажирские перевозки в зоне "Гулбене, Алуксне, Балви".

В маршрутной зоне "Талсы, Тукумс" перевозки с 1 ноября 2024 года будет выполнять SIA Tukuma auto, в зоне "Вентспилс" - SIA Ventspils reiss с 1 июля 2024 года, а в зоне маршрутной сети "Резекне, Лудза" с 1 января 2025 года пассажиров будет перевозить объединение AS Rēzeknes autobusu parks и SIA RO reiss.

До вступления договора в силу соответствующие перевозчики должны обеспечить необходимые ресурсы для выполнения обязательств - автобусы и водителей.