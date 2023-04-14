Почему в ресторанах маленькие порции? Отвечает шеф-повар

Каждый, кто хоть раз был в каком-нибудь элегантном ресторане, определенно заметил, что объем порций всегда небольшой. Не сравнить с придорожным бистро, где одна только отбивная размером с две ладони.
В программе "Шефа ждали?" (Šefu gaidījāt?) Александра Курусова использовала возможность и попыталась выяснить у шеф-повара Раймонда Зоммерса, почему порции в ресторане такие небольшие.
Шеф-повар пояснил, что в ресторанах принято выбирать несколько позиций сразу - закуски, основное блюдо и десерт, - а не ограничиваться чем-то одним. Существуют мировые стандарты, сколько в среднем должны весить как закуски, так и десерт с основным блюдом. И в сумме вес выходит соответствующим, чтобы человек почувствовал себя сытым.
Более подробно - смотрите в программе (на латышском языке):
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