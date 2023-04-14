Начинается сезон строительных работ на дорогах Латвии

Возобновлен сезон строительных работ на государственных автодорогах - строительные работы ведутся на трех участках главных автодорог, а на одной дороге регионального и четырех дорогах местного значения идут работы по строительству мостов, сообщили агентству LETA в Latvijas Valsts ceļi (LVC).
В сети государственных дорог в этом году запланированы строительные работы на 640 км дорог - 111 км главных автодорог, 379 км государственных дорог регионального значения и 149 км автодорог местного значения. Наиболее часто на дорогах будет проводиться замена дорожного покрытия.
LVC отмечает, что для надлежащего и долгосрочного содержания дорог необходимо своевременное восстановление покрытия, которое должно производиться спустя определенное время - от 6 до 12 лет с момента укладки, в зависимости от интенсивности движения и использованной технологии. После такого срока службы дорожное покрытие приобретает признаки износа. Трещины в верхнем слое небольшие и могут быть обнаружены только специалистами.
Если не заменить верхний слой дорожного покрытия, мелкие трещины становятся больше, по ним вода просачивается в нижние слои дорожного покрытия, и дорога основательно повреждается - в таком случае следующий ремонт обойдется намного дороже. На участках, построенных при софинансировании ЕС, такое периодическое обновление является обязательным условием договора со стороны финансирующей стороны. Планируется, что сезон строительных работ на государственных автодорогах возобновится во второй половине апреля, а на объектах, где запланировано восстановление покрытия, работы начнутся в мае, сообщает LVC.
Ремонт государственных автомобильных дорог в этом году запланирована на 132 км дорог.
Valsts ceļu tīklā sākusies būvdarbu sezona https://t.co/v9wVyRXcbm pic.twitter.com/PYEy9N2z1U— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) April 14, 2023
В этом году в отдельные проекты по повышению безопасности дорожного движения планируется инвестировать 7,9 млн евро. Планируется повысить безопасность движения на четырех объектах дорожной инфраструктуры в Видземе, Земгале и Рижском регионе. Будут перестроены и благоустроены несколько перекрестков и транспортных развязок.
В Сталбе будет реконструирован перекресток Валмиерского шоссе (A3) и автодороги Цесис - Ливи (P14), при этом будет создана особая зона для пешеходов и освещение. Транспортный узел на Даугавпилсском шоссе (A6), региональной автодороге Плявиняс (Гостини) - Мадона - Гулбене (P37) и местной дороге Апшусала - Вилкукрогс (V772) будет преобразован в кольцевую развязку, сообщает LVC.
Также планируется реконструировать перекрестки Гаркалне - Алаукстс (P3) и Инчукалнс - Ропажи - Икшкиле (P10), а на участке Видземского шоссе (A2) от границы Риги до Гаркалне будет проведен ряд улучшений безопасности движения. На пяти участках государственных дорог планируется начать строительство инфраструктуры для пешеходов и велосипедистов.
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