Начинается сезон строительных работ на дорогах Латвии

В сети государственных дорог в этом году запланированы строительные работы на 640 км дорог - 111 км главных автодорог, 379 км государственных дорог регионального значения и 149 км автодорог местного значения. Наиболее часто на дорогах будет проводиться замена дорожного покрытия.

LVC отмечает, что для надлежащего и долгосрочного содержания дорог необходимо своевременное восстановление покрытия, которое должно производиться спустя определенное время - от 6 до 12 лет с момента укладки, в зависимости от интенсивности движения и использованной технологии. После такого срока службы дорожное покрытие приобретает признаки износа. Трещины в верхнем слое небольшие и могут быть обнаружены только специалистами.