Кариньш: министерства договорились о графике зарплат педагогов на ближайшие три года

График предусматривает, что с 1 сентября 2023 года самая низкая почасовая ставка составит 8,50 евро, за исключением воспитателей дошкольных учреждений, у которых самая низкая почасовая ставка установлена в размере 7,75 евро. Предусмотрено, что самая низкая почасовая ставка для воспитателей дошкольных учреждений будет уравнена с самой низкой почасовой ставкой для других педагогов.

Согласно графику повышения минимальной заработной платы педагогов, начиная с 1 сентября 2023 года минимальная месячная ставка заработной платы для педагога с нагрузкой 30 часов в неделю составит 1020 евро, для педагога общего основного образования и общего среднего образования, психолога в образовательном учреждении, социального педагога, учителя-логопеда, специального педагога, помощника педагога, концертмейстера образовательного учреждения с нагрузкой 36 часов в неделю - 1224 евро, а для педагога дошкольного учреждения с нагрузкой 40 часов - 1240 евро.

Вопрос о необходимом дополнительном финансировании для обеспечения будущего повышения заработной платы с 1 января 2024 года будет рассмотрен в Кабинете министров в ходе подготовки законопроекта "О государственном бюджете на текущий год и бюджетных рамках на следующие годы".

Премьер-министр подчеркивает, что найденное решение отвечает интересам сектора образования и будет идти рука об руку с оптимизацией школьной сети, что является приоритетом всего правительства.

Представители Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) в пятницу воздержались от комментариев, так как еще не ознакомились с предложенным решением. Планируется, что Чакша проинформирует о достигнутой договоренности представителей Латвийского профсоюза работников образования и науки (ЛПРОН), а также в понедельник, 17 апреля, обсудит это решение с политическими силами, формирующими правительство.

Планируется, что правительство примет решение о размере заработной платы учителей во вторник, 18 апреля.

Как сообщалось, правление LIZDA приняло решение провести 24 апреля акцию протеста, а также начать трехдневную забастовку всех латвийских педагогов.