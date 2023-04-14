На пост ректора Даугавпилсского университета вернулся Барщевскис

Ректором Даугавпилсского университета (ДУ) в пятницу был избран проректор по науке Даугавпилсского университета, доктор биологических наук Арвид Баршевскис, сообщает университет.
Баршевскис получил 32 из 50 действительных голосов членов учредительного собрания. Кандидатом на эту должность также выступала бывший министр образования и науки Илга Шуплинска. Новоизбранный ректор приступит к работе 26 апреля.
Баршевскис уже был ректором ДУ с 2007 по 2018 год, а в качестве лектора начал работать в ДУ в 1991 году. Нынешним ректором ДУ является профессор Ирена Кокина, ее пятилетний срок заканчивается этой весной.
Согласно информации из архива агентства ЛЕТА, Баршевскис - биолог, получивший докторскую степень в 1994 году в Латвийском университете. С 2018 года - проректор ДУ по науке, с 2011 года - академик Латвийской академии наук.
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