Пт, 14.04.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

На пост ректора Даугавпилсского университета вернулся Барщевскис

rus.tvnet.lv/LETA
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Ректор Даугавпилсского университета, доктор биологических наук Арвид Баршевскис
Ректор Даугавпилсского университета, доктор биологических наук Арвид Баршевскис Фото: Sintija Zandersone/LETA

Ректором Даугавпилсского университета (ДУ) в пятницу был избран проректор по науке Даугавпилсского университета, доктор биологических наук Арвид Баршевскис, сообщает университет.

Баршевскис получил 32 из 50 действительных голосов членов учредительного собрания. Кандидатом на эту должность также выступала бывший министр образования и науки Илга Шуплинска. Новоизбранный ректор приступит к работе 26 апреля.

Баршевскис уже был ректором ДУ с 2007 по 2018 год, а в качестве лектора начал работать в ДУ в 1991 году. Нынешним ректором ДУ является профессор Ирена Кокина, ее пятилетний срок заканчивается этой весной.

Согласно информации из архива агентства ЛЕТА, Баршевскис - биолог, получивший докторскую степень в 1994 году в Латвийском университете. С 2018 года - проректор ДУ по науке, с 2011 года - академик Латвийской академии наук.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх