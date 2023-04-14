На пост ректора Даугавпилсского университета вернулся Барщевскис

Баршевскис получил 32 из 50 действительных голосов членов учредительного собрания. Кандидатом на эту должность также выступала бывший министр образования и науки Илга Шуплинска. Новоизбранный ректор приступит к работе 26 апреля.

Баршевскис уже был ректором ДУ с 2007 по 2018 год, а в качестве лектора начал работать в ДУ в 1991 году. Нынешним ректором ДУ является профессор Ирена Кокина, ее пятилетний срок заканчивается этой весной.

Согласно информации из архива агентства ЛЕТА, Баршевскис - биолог, получивший докторскую степень в 1994 году в Латвийском университете. С 2018 года - проректор ДУ по науке, с 2011 года - академик Латвийской академии наук.