Ринкевич включил в "черный список" Латвии Инстасамку

Решение о включении гражданки России в список нежелательных граждан принимается на основании 2-й части 61-й статьи Иммиграционного закона.

Pamatojoties uz Imigrācijas likuma 61.panta 2.daļu, esmu pieņēmis lēmumu iekļaut Latvijas Republikai nevēlamo personu sarakstā Krievijas Federācijas pilsoni Darju Zotejevu, nosakot liegumu ieceļot Latvijas Republikā uz nenoteiktu laiku — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 14, 2023

Рэперу и звезде TikTok на неопределенный срок установлен запрет на въезд в Латвию.

В репертуаре Инстасамки есть песня, один куплет которой посвящен прославлению Владимира Путина.