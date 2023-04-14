Мониторинг сточных вод показывает рост распространенности Covid-19

Мониторинг сточных вод показывает стремительный прирост распространения нового подвида омикрон-штамма Covid-19 в Латвии, сообщила представитель научно-исследовательского института безопасности продовольствия, здоровья животных и окружающей среды BIOR Илзе Диманте.
Проведя еженедельный мониторинг сточных вод в Латвии, эксперты института Bior заметили, что в отдельных самоуправлениях распространяется новый подвид омикрон-штамма XBB.1.5.
Диманте отмечает, что данные мониторинга подтверждает также информация, представленная Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC), что более чем на 15% выросло количество случаев заболевания Covid-19.
Bior в сотрудничестве с Рижским техническим университетом, Латвийским биомедицинским исследовательским и учебным центром и самоуправлениями более года проводит мониторинг сточных вод, приспособляя частоту взятия образцов в соответствии с эпидемиологической ситуацией в стране.
Разработанная Bior система мониторинга сточных вод позволяет прогнозировать возможные вспышки болезни и мониторинг распространения вируса в конкретных самоуправлениях, поясняет директор института Айварс Берзиньш.
Мониторинг сточных вод регулярно проводится в Риге, Лиепае, Лимбажи, Елгаве, Юрмале, Резекне, Вентспилсе, Валмиере, Екабпилсе, Саласпилсе, Тукумсе, Даугавпилсе, Бауске, Мадонне, Талси и Салдусе.
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