Мониторинг сточных вод показывает рост распространенности Covid-19

Проведя еженедельный мониторинг сточных вод в Латвии, эксперты института Bior заметили, что в отдельных самоуправлениях распространяется новый подвид омикрон-штамма XBB.1.5.

Диманте отмечает, что данные мониторинга подтверждает также информация, представленная Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC), что более чем на 15% выросло количество случаев заболевания Covid-19 .

Bior в сотрудничестве с Рижским техническим университетом, Латвийским биомедицинским исследовательским и учебным центром и самоуправлениями более года проводит мониторинг сточных вод, приспособляя частоту взятия образцов в соответствии с эпидемиологической ситуацией в стране.