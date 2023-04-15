Конституционный совет Франции одобрил пенсионную реформу Макрона

Конституционный совет (КС) Франции в пятницу, 14 апреля, признал пенсионную реформу законной и одобрил повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Одновременно он отклонил запрос оппозиционных партий на проведение референдума по вопросу о запрете повышения пенсионного возраста. Таким образом правительству Элизабет Борн удалось воспользоваться возможностью, которое предоставляет французское законодательство, и провести этот закон без его обсуждения в парламенте, где у этой инициативы президента Эмманюэля Макрона много противников.

В то же время КС, призвав законными основные положения реформы, нашел юридические ошибки и признал нелегитимными ряд статей законопроекта, в частности, положение о введении штрафов для компаний, отказывающихся трудоустраивать лиц старше 55 лет. Тем не менее французские СМИ пишут о большой победе Макрона.

Протесты по всей стране

Решение КС было принято на фоне массовых протестов против пенсионной реформы, которые продолжаются во Франции с середины января, когда законопроект впервые был официально представлен общественности. В акциях принимают участие сотни тысяч человек, из-за забастовок отменялись авиарейсы и междугородние поезда, возникли серьезные проблемы с вывозом мусора.

До сих пор возраст выхода на пенсию во Франции был одним из самых низких среди развитых стран. Для сравнения, в Германии в этом году можно выйти на пенсию в возрасте 65 лет и 10 месяцев, а с 2024 года будет осуществляться дальнейшее повышение этого порога - в перспективе до 67 лет. На содержание пенсионеров Франция ежегодно тратит 14% ВВП - больше нее из стран Евросоюза на эти цели тратят только Италия и Греция.