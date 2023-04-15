ISW: Проверки боеготовности Тихоокеанского флота РФ - попытка привлечь Китай

В воскресенье, 14 апреля, минобороны РФ заявило, что Тихоокеанский флот приведен в высшую степень боевой готовности в рамках внезапной проверки.

Эксперты говорят, что учения Тихоокеанского флота ВМФ России, вероятно, призваны дать понять Китаю, что РФ остается равноправным военным партнером, способным действовать как тихоокеанская держава.

Кроме того, Кремль может использовать проверку боеготовности флота для того, чтобы попытаться сдержать дальнейшую поддержку Украины со стороны Японии.

Однако, говорится в сводке, Тихоокеанский флот России, вероятно, не обладает достаточной боевой мощью в регионе, чтобы занять позицию, действительно угрожающую Японии.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил 14 апреля, что проверки боеготовности предназначены для отработки методов предотвращения развертывания сил противника в южной части Охотского моря и отражения высадки десанта на южные Курилы и Сахалин. Это можно рассматривать как сигнал Японии, считают эксперты.