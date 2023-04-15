Видео ⟩ Кого рижане хотят видеть президентом? Должна ли быть улица Пушкина?

Выборы президента Латвии состоятся 31 мая. Осталось меньше двух месяцев, но среди кандидатов есть только предприниматель и основатель "Объединенного списка" (ОС) Улдис Пиленс. Кого рижане хотят видеть следующим президентом? Актуален и вопрос о том, следует ли менять названия улиц, которые были даны в советское время. Выяснить это отправился специальный корреспондент TVNET Юрис Кондрашов. Сморите видео!