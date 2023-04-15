Сб, 15.04.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Видео ⟩ Кого рижане хотят видеть президентом? Должна ли быть улица Пушкина?

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments 1

Выборы президента Латвии состоятся 31 мая. Осталось меньше двух месяцев, но среди кандидатов есть только предприниматель и основатель "Объединенного списка" (ОС) Улдис Пиленс. Кого рижане хотят видеть следующим президентом? Актуален и вопрос о том, следует ли менять названия улиц, которые были даны в советское время. Выяснить это отправился специальный корреспондент TVNET Юрис Кондрашов. Сморите видео!

RUS TVNET уже сообщал, что Улдис Пиленс решил баллотироваться на пост президента Латвии. Действующий президент Эгил Левитс пока не сообщил, будет ли повторно баллотироваться на этот пост.

Пиленс пояснил, что решение было принято после тщательных раздумий. Именно поэтому на это ушло так много времени, хотя спекуляции о его кандидатуре ходили давно.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments 1
Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх