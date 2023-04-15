Выборы президента Латвии состоятся 31 мая. Осталось меньше двух месяцев, но среди кандидатов есть только предприниматель и основатель "Объединенного списка" (ОС) Улдис Пиленс. Кого рижане хотят видеть следующим президентом? Актуален и вопрос о том, следует ли менять названия улиц, которые были даны в советское время. Выяснить это отправился специальный корреспондент TVNET Юрис Кондрашов. Сморите видео!
Видео ⟩ Кого рижане хотят видеть президентом? Должна ли быть улица Пушкина?
RUS TVNET уже сообщал, что Улдис Пиленс решил баллотироваться на пост президента Латвии. Действующий президент Эгил Левитс пока не сообщил, будет ли повторно баллотироваться на этот пост.
Пиленс пояснил, что решение было принято после тщательных раздумий. Именно поэтому на это ушло так много времени, хотя спекуляции о его кандидатуре ходили давно.
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