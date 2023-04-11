Видео ⟩ Улдис Пиленс будет баллотироваться на пост президента

"Пасха - время серьезных размышлений в христианском мире. [...] Это не вопрос желания или нежелания. До войны в Украине я говорил, что это не та должность, которую я хотел бы занимать. Но ситуация в мире очень изменчива, а мы ответственные люди, в том числе и те, кто приходит в политику. У меня за плечами 35 лет работы в бизнесе, я архитектор по профессии, и нужно было время, чтобы разобраться с тем очень высоким уровнем доверия, которое оказали мне депутаты ОС, чтобы понять, готов ли я взять на себя такую ответственность, чтобы обсудить это с семьей и начать упорядочивать вопросы, связанные с предпринимательской деятельностью", - сказал Пиленс.