Стоматологи рассказали, почему нельзя чистить зубы в душе

Чистка зубов в душе звучит как отличный способ сэкономить время. Однако стоматологи говорят, что это рискованно, пишет Rus.Postimees.
Тепло повреждает зубную щетку
Тепло и пар не продлевают срок службы зубной щетки. Рекомендуется держать зубную щетку в прохладном и сухом месте, так как бактерии любят размножаться во влажных условиях. Кроме того, следует менять зубную щетку каждые три месяца.
Риск перекрестного заражения
Бактерии любят душ так же, как и вы, потому что он влажный и теплый, а влага способствует распространению бактерий. Раковина - не проблема, потому что она не производит пар и успевает высохнуть между использованиями.
А если я не хочу отказываться от чистки зубов в душе?
В этом случае просто не стоит держать зубную щетку в душе, потому что тогда бактерии не смогут перенестись на зубную щетку, а оттуда в рот, сообщает Fox News.
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