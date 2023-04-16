В Финляндии запустили самый большой в Европе ядерный реактор. Его строили 18 лет

В ночь на 16 апреля, на день раньше запланированного, 3-й энергоблок АЭС Olkiluoto начнет регулярную выработку электроэнергии. Первоначально коммерческая эксплуатация Olkiluoto 3 должна была начаться 17 апреля.

В настоящее время мощность третьего реактора составляет 1590 мегаватт, а это означает, что реактор работает почти на полную мощность, которая составляет 1600 мегаватт.

Запуск АЭС несколько раз откладывался из-за различных технических проблем.

Решение о строительстве АЭС было принято в 2003 году. Тогда предполагалось, что станция будет готова к коммерческой эксплуатации в 2009 году.

АЭС была подключена к электросети в марте 2022 года. Однако во время пробного запуска были перебои в работе электростанции, и электроэнергия вырабатывалась с разной мощностью из-за различных работ по техническому обслуживанию и испытаний.

Теперь этап опытной эксплуатации заканчивается, и испытания, связанные с опытной эксплуатацией, выполняться больше не будут. Поэтому больше не должно быть перебоев, и, таким образом, производство электроэнергии будет становиться все более и более стабильным. Однако на цену электроэнергии это не окажет существенного влияния.

Работая на полную мощность в 1600 мегаватт, Olkiluoto 3 снизила биржевую цену на электроэнергию примерно на пять евроцентов за киловатт-час и продолжит делать это в будущем.