В своем пасхальном послании митрополит Рижский и всея Латвии Александр призвал беречь единство Латвийской православной Церкви (ЛПЦ).
Митрополит Александр поздравил с Пасхой и призвал беречь единство ЛПЦ
В воскресенье, 16 апреля, в Латвии православные и старообрядцы отмечают Пасху.
Митрополит поздравил православных со светлым праздником Воскресения Христова и призвал к миру и единству.
"Братия и сестры, с великой любовью к Воскресшему Господу нашему и каждому человеку, вознесем наши горячие молитвы о святой Церкви нашей, о ее единстве и благостоянии.
Да сохранит Господь нас от распрей и расколов! Непреложно веруя в Воскресшего Спасителя, пребудем в мире Христовом, спасительном единстве и братолюбии.
Да сохранит Господь в мире и благоденствии страну нашу Латвию, народ ее и всех нас", - сказано в послании.
Свою речь митрополит Рижский и всея Латвии Александр закончил словами: "Возлюбленные братия и сестры, вечная пасхальная радость да согреет ваши сердца и войдет в каждый дом, наполняя вас верой, любовью, надеждой и миром:
Христос Воскресе!
Всю врученную мне Богом вселатвийскую паству всерадостно поздравляю со Светлым праздником святой Пасхи Христовой, молюсь о здравии и спасении всех вас. Желаю мира, радости, христианского взаимопонимания, крепкого здравия и неоскудевающей Божией Помощи.
Воистину Воскресе Христос!
Благодать Господа нашего Иисуса Христа, Воскресшего из мертвых, молитвы Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, молитвы святого священномученика Архиепископа Иоанна и всех святых, и мое Архипастырское благословение да будет со всеми вами. Аминь".
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