Видео ⟩ Жизнь 13-летней девочки может спасти дорогое лекарство. Государство его не оплачивает

Государственное агентство лекарств (ZVA) вынесло заключение о неэффективности затрат на эти лекарства. Это означает, что лекарства могут быть доступны пациентам только в том случае, если производитель снизит цену. Бюджет больных муковисцидозом в этом году составляет почти 3 миллиона евро,

но препараты, о которых идет речь, были признаны слишком дорогими, несмотря на то, что они спасают жизни пациентов.

Лекарства, необходимые для спасения жизни девочки, были куплены на открытом рынке. Лекарства дорогие, их цена конфиденциальна информация. Медикамент предотвращает повреждения на клеточном уровне, останавливает разрушительное воздействие муковисцидоза на здоровье, продлевает жизнь.

Однако лекарств, купленных на средства доноров, хватит всего на три недели.

Общественная организация муковисцидоза удивлена тому, что в прошлом году было принято решение о компенсации дорогостоящих препаратов предыдущего поколения. Однако Национальная служба здравоохранения заявляет, что в настоящее время ведет переговоры с производителем о снижении цены на препарат.

Видео: Сюжет Латвийского телевидения (на латышском языке)