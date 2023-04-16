Фото ⟩ Большой обмен пленными: в Украину вернулись 130 человек

Украина и Россия обменялись пленными, 130 человек вернулись из российского плена, сообщил в воскресенье глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Обмен пленными происходил в течение последних дней в несколько этапов, сообщил Ермак.
"Большой Пасхальный обмен пленными. Возвращаем 130 наших людей. Он проходил в последние дни в несколько этапов. Военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки, сотрудники ДССО… Рядовые и сержанты, попадавшие в плен на Бахмутском, Соледарском, Запорожском, Херсонском направлениях. Наши люди возвращаются домой", - написал Ермак в Telegram-канале в воскресенье, 16 апреля.
Галерея: Обмен военнопленными
Он сообщил, что среди освобожденных есть солдаты, захваченные в Бахмуте, Соледаре, Запорожье и Херсоне.
В этом году католики, лютеране и баптисты праздновали Пасху 9 апреля, а православные отмечают этот праздник сегодня, 16 апреля.
О последнем обмене Россия и Украина сообщали 10 апреля. Тогда Андрей Ермак сообщил о возвращении 100 человек, российское минобороны - 106 военнослужащих.
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