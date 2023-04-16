Начаты масштабные поиски предполагаемого преступника Леона Русиньша

Сегодня в полиции сообщили, что 16 апреля на отдаленной дороге в Екабпилсском крае Русиньш нанес смертельные травмы женщине 1983 года рождения и покинул место происшествия.

Полицейские немедленно прибыли на место происшествия и начали неотложные процессуальные действия. Учитывая характер происшествия и полученную информацию о личности подозреваемого, был немедленно начат его розыск по всей стране.

Установлено, что на месте происшествия произошел конфликт между подозреваемым и известной ему женщиной, который перерос в насилие, вплоть до нанесения телесных повреждений, несовместимых с жизнью. Есть очевидцы произошедшего.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 116 Уголовного закона за убийство. За такое правонарушение лицо может быть наказано пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок от пяти до двадцати лет с испытательным надзором на срок до трех лет.

Информация, полученная на данный момент в ходе следствия, свидетельствует о том, что противоправные действия были вызваны личными мотивами и намеренно направлены против погибшей женщины. Ранее мужчина несколько раз попадал в поле зрения правоохранительных органов за агрессию в отношении конкретной женщины, в том числе за неоднократное невыполнение решения суда о защите от насилия. В основном действия мужчины осуществлялись через средства связи и сайты социальных сетей. Государственная полиция реагировала на каждое нарушение закона, оценивая их как индивидуально, так и в целом. Возбуждены как уголовные дела, так и дела об административных правонарушениях, в которых применены как штрафы, так и временное лишение свободы - мера пресечения, инициированная полицией, а также задержание по решению суда.

Государственная полиция призывает всех, кто располагает какой-либо информацией о возможном местонахождении Леона Русиньша, позвонить по телефону 110 или 67006736. Также полиция предупреждает, что мужчина может быть опасен, поэтому ни при каких обстоятельствах не стоит приближаться к нему и пытаться задержать его самостоятельно.

Активное расследование и розыск Русиньша продолжаются. В настоящее время в интересах следствия Госполиция не дает дополнительных комментариев.