Начинается весенняя Рижская неделя ресторанов

С сегодняшнего дня по 30 апреля пройдет весенняя Рижская неделя ресторанов, сообщили агентству LETA в Рижском агентстве инвестиций и туризма.
В этом сезоне в ресторанной неделе примет участие рекордное количество участников - более 50 столичных ресторанов.
Рестораны будут предлагать специальные весенние обеды из трех блюд в трех разных ценовых категориях - 30, 35 и 40 евро.
Как обычно, основное место в меню будут занимать сезонные и свежие местные продукты, характерные для Латвии и стран Балтии.
Цель ресторанной недели - познакомить рижан и туристов с разнообразием кулинарного мира столицы, а также способствовать развитию деловой среды в городе путем поддержки предпринимателей.
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