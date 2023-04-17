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Начинается весенняя Рижская неделя ресторанов

rus.tvnet.lv/LETA
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Evija Trifanova/LETA

С сегодняшнего дня по 30 апреля пройдет весенняя Рижская неделя ресторанов, сообщили агентству LETA в Рижском агентстве инвестиций и туризма.

В этом сезоне в ресторанной неделе примет участие рекордное количество участников - более 50 столичных ресторанов.

Рестораны будут предлагать специальные весенние обеды из трех блюд в трех разных ценовых категориях - 30, 35 и 40 евро.

Как обычно, основное место в меню будут занимать сезонные и свежие местные продукты, характерные для Латвии и стран Балтии.

Цель ресторанной недели - познакомить рижан и туристов с разнообразием кулинарного мира столицы, а также способствовать развитию деловой среды в городе путем поддержки предпринимателей.

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