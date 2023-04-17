В ее Telegram говорится, что этот аккаунт является "информационной войной в российском стиле", который "объединяет многополярный мир". У Билс также есть профили в YouTube и Twitter, а также подкаст в Spotify с десятками тысяч подписчиков.

Профиль Donbass Devushka в Telegram также связан с утечкой секретных документов США. Считается, что профиль помог утечке четырех изображений из множества документов, которые были обнародованы на платформе чата Discord.

Как сообщалось, разоблачитель секретных документов США Джек Тейшейра работал на военной базе и публиковал государственные тайны в группе знакомых на чат-платформе Discord, в частной группе Thug Shaker Central.

Билс, имевшая допуск к секретным службам в качестве морского офицера, сообщила газете, что не способствовала утечке документов. Wall Street Journal также отметил, что документы, размещенные на ее канале, были измененными версиями документов Discord, но Билс отрицала, что они были изменены ее командой.

"Очевидно, я знаю о важности совершенно секретных материалов", - сказала она изданию.

В профиле под управлением Билс больше нет документов, но 13 апреля

в Telegram-канале Donbass Devushka распространили версию о том, что утечка на самом деле была преднамеренной попыткой представителей американской разведки и что Тейшейра неосознанно выполнял их план.

Как сообщалось, федеральный суд США в Бостоне в пятницу предъявил 21-летнему офицеру Национальной гвардии США Джеку Тейшейре обвинение в "несанкционированном хранении и передаче информации национальной обороны".

Бюро Национальной гвардии США сообщило, что Тейшейра поступил на военную службу в сентябре 2019 года и является специалистом по информационным технологиям и связи, получившим звание летчика первого класса.

Пентагон признал, что утечка представляет "очень серьезную" угрозу для национальной безопасности США, а пресс-секретарь Пентагона генерал Пэт Райдер в четверг осудил ее как "преднамеренное преступное поведение".