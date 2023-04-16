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Утечки из Пентагона: почему 21-летний работник военной техподдержки имел допуск к гостайне?

BBC News Русская служба
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BBC
Джек Тейшейра на фотографии, опубликованной в социальных сетях
Джек Тейшейра на фотографии, опубликованной в социальных сетях Фото: BBC News

Корреспондент Би-би-си Майк Вендлинг изучает, как 21-летний младший служащий резервных войск, предположительно, смог получить доступ к совершенно секретным документам США.

Оригинал этого материала можно прочитать здесь.

Доступ к секретным разведывательным данным в действительности не такая редкость, как может показаться.

Джек Тейшейра, который предстал перед судом в пятницу, работал работником по кибернетическим транспортным системам в военно-воздушных силах Национальной гвардии США [судя по описанию, его обязанности сводились к технической поддержке систем связи - Ред.].

В описании соответствующей вакансии на сайте ВВС США указаны минимальные требования к его должности.

Среди них - полное среднее образование и прохождение комплексной проверки биографии.

Эксперты говорят, что эта проверка - достаточно глубокая. Она включает в себя изучение образовательного уровня кандидата, его финансовой истории и связей, а также интервью с людьми, которые его знают.

И иметь доступ к информации с высоким уровнем секретности даже в 21 год вполне возможно.

"Для людей его возраста иметь доступ к секретной информации - вполне обычное дело", - говорит Александрия Сеймур, научный сотрудник программы "Технологии и национальная безопасность" аналитического Центра новой американской безопасности.

Согласно статистике Министерства обороны, примерно половине военнослужащих, проходящих действительную военную службу в вооруженных силах США, 25 лет и меньше.

Хотя подробности службы Тейшейры еще не ясны, Сеймур считает, что, возможно, его работа требовала доступа к большому количеству разведывательных документов.

"Часто люди его уровня оказывают поддержку старшим руководителям, и, если он готовил материалы для старших руководителей или брифингов, у него могла быть необходимость в этих сведениях", - говорит она.

Документы, по-видимому, распечатали и сложили, прежде чем сфотографировать и выложить в интернет
Документы, по-видимому, распечатали и сложили, прежде чем сфотографировать и выложить в интернет Фото: Defense Intelligence Agency

Вероятность утечек увеличилась после событий 11 сентября

Дэн Ломас, старший преподаватель по вопросам разведки и безопасности в лондонском Университете Брунеля, говорит, что подобный уровень доступа в военном и разведывательном ведомстве США имеют многие тысячи людей.

"Отчасти это связано с желанием получить как можно больше информации для использования аналитиками, - говорит он. - И это стремление означает, что вы потенциально открываете доступ к информации, которая может утечь".

По его словам, эта практика началась после терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне, когда одним из ключевых недостатков, выявленных в ходе правительственных расследований, была названа неспособность разных американских государственных учреждений обмениваться разведывательной информацией.

Неясно, каким именно образом Тейшейра смог распечатать секретные документы и вынести их с военной базы - в электронном или бумажном виде. Но Ломас отмечает, что предыдущие нарушения режима секретности - например, Эдвардом Сноуденом и Челси Мэннинг - показали, что инструкции по безопасности не всегда строго соблюдаются.

Марк Заид, адвокат по вопросам национальной безопасности, сообщил Би-би-си, что по роду службы у Тейшейры был доступ к Объединенной всемирной системе разведывательной связи (JWICS), которую он назвал "библиотекой информации", имеющейся у разведывательных служб США.

Согласно материалам уголовного дела, Тейшейра как минимум несколько раз работал на секретных терминалах. Из логов видно, что он искал слово "утечка" примерно в то время, когда документы впервые привлекли внимание широкой общественности на минувшей неделе.

Документы содержат подробные отчеты об обучении, предоставляемом Украине иностранными державами
Документы содержат подробные отчеты об обучении, предоставляемом Украине иностранными державами Фото: Reuters

Пробелы в системе

В четверг министр обороны США Ллойд Остин объявил о пересмотре доступа к разведывательной информации. В ходе пресс-брифинга он заявил, что "каждый военнослужащий США, гражданский сотрудник Министерства обороны и подрядчик, имеющий доступ к секретной информации, несет торжественное юридическое и моральное обязательство защищать ее и сообщать о любой подозрительной деятельности или поведении".

Однако Ломас считает, что разведывательному сообществу США предстоят трудные времена и что новые ограничения сократят обмен информацией между ведомствами.

"Более строгие ограничения на доступ к информации означают переход к традиционному типу строгих принципов "необходимости знать", - говорит он.

Курт Волкер, бывший посол США в НАТО, говорит, что американские политики по-прежнему считают желательным, чтобы разведывательная информация попадала к высшим должностным лицам.

"Ее нужно распространять, но делать это нужно с умом, - сказал он Би-би-си. - Нужно действовать умнее, чем просто открыть всем постоянный доступ к ней".

И в конечном счете система разведки зависит от людей, которые работают с данными, считает Сеймур.

"Это ставит вопрос о том, как мы обучаем людей работе с секретной информацией, - говорит она. - Это вскрывает пробелы в системе, которые надо изучить... но есть также уровень доверия, который вы оказываете этим людям, что они работают по не за страх, а за совесть".

В показаниях под присягой, предоставленных агентом ФБР, говорится, что для того, чтобы получить свою должность, Тейшейра должен был "подписать пожизненное обязательное соглашение о неразглашении", и что он должен был понимать, что разглашение секретной информации может привести к уголовным обвинениям - как раз тем, которые ему сейчас угрожают.

BBC
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