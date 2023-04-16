Утечки из Пентагона: почему 21-летний работник военной техподдержки имел допуск к гостайне?

Согласно статистике Министерства обороны, примерно половине военнослужащих, проходящих действительную военную службу в вооруженных силах США, 25 лет и меньше.

Хотя подробности службы Тейшейры еще не ясны, Сеймур считает, что, возможно, его работа требовала доступа к большому количеству разведывательных документов.

"Часто люди его уровня оказывают поддержку старшим руководителям, и, если он готовил материалы для старших руководителей или брифингов, у него могла быть необходимость в этих сведениях", - говорит она.

Документы, по-видимому, распечатали и сложили, прежде чем сфотографировать и выложить в интернет Фото: Defense Intelligence Agency

Вероятность утечек увеличилась после событий 11 сентября

Дэн Ломас, старший преподаватель по вопросам разведки и безопасности в лондонском Университете Брунеля, говорит, что подобный уровень доступа в военном и разведывательном ведомстве США имеют многие тысячи людей.

"Отчасти это связано с желанием получить как можно больше информации для использования аналитиками, - говорит он. - И это стремление означает, что вы потенциально открываете доступ к информации, которая может утечь".

По его словам, эта практика началась после терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне, когда одним из ключевых недостатков, выявленных в ходе правительственных расследований, была названа неспособность разных американских государственных учреждений обмениваться разведывательной информацией.