Гражданин РФ, который не хотел воевать в Украине, получил убежище в Латвии

Мужчина обратился к Пограничной службе с заявлением о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса в Латвии. Он обосновал это тем, что не поддерживает начатую Россией войну против Украины, но власти хотят призвать его в армию и отправить на войну, поэтому он предпочел избежать этого, покинув страну и попросив убежища в Латвии.

Мужчина указал, что он находится в призывном возрасте. После учебы в колледже он начал работать, а органы военной разведки не проявили к нему никакого интереса, однако в начале апреля 2022 года военный комиссариат связался с его работодателем для уточнения информации о месте работы.

С тех пор он стал более осторожным. Мужчина утверждал, что в праздничный день в мае 2022 года к нему подошли двое мужчин в штатском, которые представились сотрудниками полиции и стали задавать ему различные вопросы, в том числе о службе в армии. Просителю убежища удалось убежать от них.