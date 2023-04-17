Гражданин РФ, который не хотел воевать в Украине, получил убежище в Латвии

В начале апреля Административный районный суд, вопреки решению Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), обязал государство предоставить убежище в Латвии гражданину России, которому угрожал призыв в армию и возможное привлечение к совершению военных преступлений в Украине, сообщает LETA.
Мужчина обратился к Пограничной службе с заявлением о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса в Латвии. Он обосновал это тем, что не поддерживает начатую Россией войну против Украины, но власти хотят призвать его в армию и отправить на войну, поэтому он предпочел избежать этого, покинув страну и попросив убежища в Латвии.
Мужчина указал, что он находится в призывном возрасте. После учебы в колледже он начал работать, а органы военной разведки не проявили к нему никакого интереса, однако в начале апреля 2022 года военный комиссариат связался с его работодателем для уточнения информации о месте работы.
С тех пор он стал более осторожным. Мужчина утверждал, что в праздничный день в мае 2022 года к нему подошли двое мужчин в штатском, которые представились сотрудниками полиции и стали задавать ему различные вопросы, в том числе о службе в армии. Просителю убежища удалось убежать от них.
В конце июня он увидел на лестничной площадке у дверей своей квартиры лиц в военной форме с папками в руках. На этот раз ему тоже удалось бежать, но после этого случая мужчина решил покинуть страну, так как не хотел, чтобы его призвали в армию.
Он указал латвийским властям, что публично не высказывал свою политическую позицию, хотя ранее дважды принимал участие в акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. После ареста друга мужчина больше не участвовал в акциях протеста.
Других проблем с властями, кроме призыва в армию, у него не было.
PMLP решило отказать мужчине в предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса, поэтому он обжаловал решение в Административном суде.
Латвийский суд, выслушав объяснения участников процесса, проверив письменные доказательства и оценив информацию российского государства, относящуюся к обстоятельствам дела, признал заявление приемлемым.
Суд счел, что в рассматриваемом деле имеются обстоятельства, с высокой достоверностью свидетельствующие о том, что призыв на срочную военную службу в вооруженных силах России потенциально может быть связан с причастностью к совершению военных преступлений. С другой стороны, уклонение от призыва на срочную военную службу, в том числе замена ее альтернативной гражданской службой, практически невозможно осуществить законным путем.
Уклонение от военной службы в России является уголовным преступлением, наказуемым лишением свободы, и в нынешних обстоятельствах будет рассматриваться властями как выражение политических убеждений. Таким образом, суд пришел к выводу, что опасения мужчины относительно преследования оправданны.
Суд обязал PMLP принять решение о предоставлении мужчине статуса беженца в течение месяца со дня вступления приговора в законную силу. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит.
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