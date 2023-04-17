Владимира Кара-Мурзу приговорили к 25 годам. Чем он так разозлил власть?

"Ему всегда писали в фейсбуке, чтобы он заткнулся, сидя за рубежом. У него на эту тему был внутренний дискомфорт: мы все в выборах участвовали, в митингах, а он за границей, - вспоминает Гудков. - Я ему объяснял, что по нему конкретно работает ФСБ, что ему точно не нужно приезжать. Володя был на другом уровне риска. Это было связано с актом Магнитского, ему-то желание отомстить было большое".

Сам Гудков уехал из России в 2021 году под угрозой уголовного дела. С живущим в США Кара-Мурзой им все никак не удавалось пересечься: "Мы с ним созванивались, я думал: вот встретимся, и я обязательно смогу его убедить не возвращаться. Но так и не встретились".

Кара-Мурза вместе с Борисом Немцовым (на фото слева - дочь Немцова Жанна) начали продвигать "список Магнитского" среди американских сенаторов Фото: Drew Angerer/Getty Images

Для Кара-Мурзы важно разделять риски людей, которые продолжают выступать против режима в России, подтверждает его супруга: "Для него было важно быть рядом с ними, а не призывать их продолжать борьбу, самому находясь на безопасном расстоянии. Он считал, что для него это нравственно неприемлемо. Вот такой человек".