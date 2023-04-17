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Фото ⟩ Трагическая авария в Литве: погибли пять человек, в том числе дети

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Трагическая авария в Литве: в аварии погибли пять человек, в том числе дети
Трагическая авария в Литве: в аварии погибли пять человек, в том числе дети Фото: 15min.lt/Paulius Peleckis/BNS photo

Утром в понедельник, 17 апреля, в районе Вильнюса произошло трагическое ДТП, в котором погибли пять человек, сообщает портал 15min.

В 7:16 в спасательный центр поступил вызов о серьезном ДТП в городе Майшягала - легковой автомобиль столкнулся с грузовиком.

Авария произошла на прямом участке дороги, где не была затруднена видимость. На данный момент обстоятельства происшествия выясняются, причины аварии неизвестны. По имеющимся у полиции данным, произошло лобовое столкновение двух автомобилей.

Фото: 15min.lt/Paulius Peleckis/BNS photo

В трагическом ДТП погибли трое несовершеннолетних - шестилетняя девочка, восьмилетний мальчик и 17-летний юноша. Также погибли двое взрослых - женщина 1980 года рождения и мужчина 1998 года рождения, который находился за рулем автомобиля.

Шестилетнюю девочку вытащили из разбитого автомобиля и передали медикам, но, к сожалению, врачи не смогли спасти ребенку жизнь. Остальные люди, находившиеся в легковой машине, погибли на месте аварии.

Фото: 15min.lt

По предварительной информации полиции, легковушка врезалась в грузовик, в результате чего грузовик перевернулся. За рулем грузовика сидел мужчина 1988 года рождения, который утверждал, что легковушка внезапно выехала на встречную полосу и врезалась в его автомобиль.

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