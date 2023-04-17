Пн, 17.04.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Американский военный корабль прошел через Тайваньский пролив

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Американский военный корабль в Тайваньском проливе.
Американский военный корабль в Тайваньском проливе. Фото: AFP/SCANPIX

Военный флот США сообщил, что его эсминец Milius прошел через Тайваньский пролив в рамках операции "свободы навигации" через несколько дней после того, как Китай устроил масштабные военные маневры вокруг Тайваня.

Военный корабль в воскресенье совершал обычный проход через Тайваньский пролив, говорится в сообщении 7-го флота Соединенных Штатов.

Плавание проходило в водах, которые в соответствии с международным правом являются свободными для морской и воздушной навигации, говорится в сообщении.

Пекин 8 апреля начал 3-дневные маневры, в ходе которых имитировал целенаправленные удары и блокаду острова.

7-й флот США в понедельник в социальных сетях опубликовал фотографии, на которых видно, как моряки корабля смотрят на Тайваньский пролив.

"Судно транзитом отправилось по коридору этого пролива, находящемуся за пределами территориальных вод прибрежных стран", - отметил 7-й флот США.

Пекин устроил маневры вокруг Тайваня, реагируя на недавний визит президента Тайваня Цай Инвэнь в США, где она встречалась со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх