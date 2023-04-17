Американский военный корабль прошел через Тайваньский пролив

Военный корабль в воскресенье совершал обычный проход через Тайваньский пролив, говорится в сообщении 7-го флота Соединенных Штатов.

Плавание проходило в водах, которые в соответствии с международным правом являются свободными для морской и воздушной навигации, говорится в сообщении.

Пекин 8 апреля начал 3-дневные маневры, в ходе которых имитировал целенаправленные удары и блокаду острова.

7-й флот США в понедельник в социальных сетях опубликовал фотографии, на которых видно, как моряки корабля смотрят на Тайваньский пролив.

USS Milius (DDG 69) conducted a routine Taiwan Strait transit April 16 (local time) through waters where high-seas freedoms of navigation and overflight apply in accordance with international law.



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"Судно транзитом отправилось по коридору этого пролива, находящемуся за пределами территориальных вод прибрежных стран", - отметил 7-й флот США.

Пекин устроил маневры вокруг Тайваня, реагируя на недавний визит президента Тайваня Цай Инвэнь в США, где она встречалась со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти.