Министр финансов США: санкции угрожают доминирующей роли доллара в мире

Установленные для России и других стран США экономические санкции создают риски доминирующей роли доллара Соединенных Штатов в мире, поскольку эти страны ищут другие альтернативы, сообщила министр финансов США Джанет Йеллен.
"При использовании финансовых санкций, связанных с ролью доллара, существует риск, что со временем они могут разрушать гегемонию доллара", - сказала она в интервью CNN.
"Конечно, это создает желание для Китая, России или Ирана искать альтернативы", - отметила Йеллен.
"Однако доллар используется как глобальная валюта по таким причинам, которым другим странам нелегко найти альтернативы с такими же качествами".
Сильные рынки капитала США и власть закона "существенны для валюты, которая будет использоваться для сделок по всему миру", - добавила она. "И мы не видели ни одного другого государства, у которого была бы основа институциональной инфраструктуры, которая позволила бы ее валюте так служить миру", - сказала Йеллен.
Из-за санкций, установленных западными странами, Россия по-прежнему старается использовать не доллары США, а другие валюты, особенно китайский юань.
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