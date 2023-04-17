Министр финансов США: санкции угрожают доминирующей роли доллара в мире

"При использовании финансовых санкций, связанных с ролью доллара, существует риск, что со временем они могут разрушать гегемонию доллара", - сказала она в интервью CNN.

Сильные рынки капитала США и власть закона "существенны для валюты, которая будет использоваться для сделок по всему миру", - добавила она. "И мы не видели ни одного другого государства, у которого была бы основа институциональной инфраструктуры, которая позволила бы ее валюте так служить миру", - сказала Йеллен.