Защищать "каждый дюйм": НАТО меняет стратегию обороны

Газета отмечает, что ранее стратегия НАТО основывалась на возможном удержании противника, угрожая ему возмездием. В то же время альянс допускал возможность кратковременной оккупации территории стран-участниц, пока союзники не окажут помощь.

Теперь НАТО переходит на стратегию, которая предусматривает "недопущение воздержания". В частности, она будет выражаться как числовое увеличение войск на восточной границе альянса, отмечает газета.

Альянс также планирует сделать свое присутствие более видимым, пишет издание. Как выразилась бывшая помощница генерального секретаря НАТО Камиля Гранда, в альянсе больше не обсуждается вопрос о том, чтобы не вызывать беспокойство Москвы "чрезмерной концентрацией войск на границах России". Теперь рассуждают о том, сколько войск нужно, чтобы отразить возможное нападение.

В соответствии с информацией, имеющейся в распоряжении The New York Times, большие силы НАТО перейдут под прямой контроль американского генерала Кристофера Каволи, который командует войсками США в Европе.

Некий анонимный источник сказал, что именно Каволи было доверено согласование военных планов США и союзников.

По словам источника, государства-члены альянса впервые с конца холодной войны точно узнают, что именно НАТО будет делать в случае войны и что делать им самим.

Первыми от НАТО изменить концепцию обороны потребовали страны Балтии, поскольку именно они рисковали быть краткосрочно оккупированы.