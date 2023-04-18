Дзинтарс: президента Латвии нельзя выбирать голосами прокремлевских партий

В понедельник вечером после заседания думы НО Дзинтарс заявил, что необходимо стремиться к тому, чтобы коалиционные партии единогласно голосовали за президента и чтобы такие вопросы не оставлялись на усмотрение оппозиции.

"Категорически неприемлемо, если вопрос о первом лице государства будет решать, например, партия "Стабильности!" или организация во главе с Айнаром Шлесерсом", - сказал Дзинтарс.

НО высоко оценивает прежнюю работу Левитса, особенно в укреплении безопасности Латвии, представлении внешнеполитических интересов, содействию демографии и латышской Латвии. Поэтому, по мнению партии, Левитсу следует продолжить эту работу.

"В геополитической ситуации, когда в Европе идет война и безопасность в нашем регионе находится под угрозой, коалиция должна быть единой и ответственной. Поэтому президент должен избираться большинством голосов коалиции. Президент не должен избираться с большинством, в котором решающую роль играют прокремлевские партии", - подчеркнул Дзинтарс, призвав государственно настроенных оппозиционных депутатов поддержать кандидатуру Левитса.

Ранее в интервью латвийскому телевидению Левитс заявил, что не хотел бы быть избранным голосами сил, не поддерживающих западную и латышскую Латвию.

Между тем бизнесмен Улдис Пиленс, также выдвинутый на пост президента, заявил в интервью агентству LETA , что все 100 голосов в Сейме одинаковы - "нет голосов, которые чем-то хуже или чем-то лучше".