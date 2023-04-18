Фото ⟩ Около 100 тысяч журналов Playboy с госсекретарем Франции на обложке раскупили за 3 часа

Номер поступил в продажу 6 апреля. На обложке Марлен Шьяппа позирует в белом одеянии с флагом Франции на заднем плане. Логотип журнала также выполнен в цветах французского флага. Кроме того, в интервью для издания политик поговорила о феминизме и сексуальной свободе женщин.

Playboy планирует выпустить еще один тираж в 60 тысяч экземпляров.

В свою очередь, Шьяппу стали критиковать за съемку в Playboy. Многие назвали неуместным появление политика на обложке эротического журнала для мужчин. Например, премьер-министр Элизабет Борн позвонила госсекретарю и заявила, что фотосессия выглядит "крайне неуместно" на фоне общественных волнений из-за пенсионной реформы.

Сама Марлен Шьяппа последовательно отстаивает право французских женщин самостоятельно распоряжаться собственным телом вопреки общественной критике.

"Защита права женщин распоряжаться своим телом стоит везде и всегда. Во Франции женщины свободны, нравится это ретроградам и лицемерам или нет", - заявила Шьяппа в социальных сетях.