Гражданина Латвии разыскивают за нападения на вооруженные силы Украины

Правоохранительные органы разыскивают гражданина Латвии Александра Малышева, который участвовал в военных операциях и нападениях на вооруженные силы Украины.
В Службе государственной безопасности (VDD) заявили, что уголовный процесс был начат еще до полномасштабного вторжения России в Украину, а именно 10 марта 2021 года. В ходе расследования было установлено, что с 2015 года Малышев находится в так называемой "Луганской Народной Республике".
Информация, полученная VDD, свидетельствует о том, что Малышев длительное время входил в состав незаконно созданного воинского формирования, в народном ополчении "Луганской Народной Республики".
Он принимал участие в боевых действиях и нападениях на вооруженные силы Украины, тем самым выступая против территориальной целостности Украины.
Получив комплекс доказательств об активном противоправном участии Малышева в вооруженном конфликте на востоке Украины, VDD прошлым летом направила материалы уголовного дела в прокуратуру Рижского районного суда, возбудив уголовное дело по статье Уголовного закона о незаконном участии в вооруженном конфликте.
Малышев в настоящее время объявлен в международный розыск.
В прокуратуре подтвердили, что мужчине было предъявлено обвинение в августе прошлого года. Учитывая, что он объявлен в розыск, в настоящее время процесс приостановлен.
Изменения в Уголовном законе, запрещающие незаконное участие в вооруженных конфликтах на территории иностранных государств, вступили в силу 19 февраля 2015 года.
В предыдущие годы VDD передала несколько уголовных дел против граждан Латвии за участие в боевых действиях на стороне пророссийских воинских формирований на востоке Украины. Часть подсудимых была арестована в Латвии и осуждена, остальные объявлены в международный розыск.
В начале этого года стало известно, что спецслужбы возбудили уголовное дело против гражданина Латвии в связи с подозрениями в незаконном участии в войне, начатой Россией против Украины. Когда-то он служил в латвийской армии и был уволен с дисциплинарным взысканием.
Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, которого видели на видео, размещенном в социальных сетях. В нем вооруженный мужчина, называющий себя гражданином "Донецкой Народной Республики", призывает министра обороны Латвии не посылать солдат в Украину, на Донбасс на русском и латышском языках.
Упомянутый уголовный процесс является первым делом, возбужденным VDD по указанной статье Уголовного закона после масштабного вторжения России в Украину 24 февраля прошлого года.
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