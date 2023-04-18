Гражданина Латвии разыскивают за нападения на вооруженные силы Украины

Изменения в Уголовном законе, запрещающие незаконное участие в вооруженных конфликтах на территории иностранных государств, вступили в силу 19 февраля 2015 года.

В предыдущие годы VDD передала несколько уголовных дел против граждан Латвии за участие в боевых действиях на стороне пророссийских воинских формирований на востоке Украины. Часть подсудимых была арестована в Латвии и осуждена, остальные объявлены в международный розыск.

В начале этого года стало известно, что спецслужбы возбудили уголовное дело против гражданина Латвии в связи с подозрениями в незаконном участии в войне, начатой ​​Россией против Украины. Когда-то он служил в латвийской армии и был уволен с дисциплинарным взысканием.

Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, которого видели на видео, размещенном в социальных сетях. В нем вооруженный мужчина, называющий себя гражданином "Донецкой Народной Республики", призывает министра обороны Латвии не посылать солдат в Украину, на Донбасс на русском и латышском языках.

Упомянутый уголовный процесс является первым делом, возбужденным VDD по указанной статье Уголовного закона после масштабного вторжения России в Украину 24 февраля прошлого года.