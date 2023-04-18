Левитс: президента нельзя избирать при поддержке прокремлевских партий

При этом Левитс не уточнил, планирует ли он баллотироваться на второй срок.

Уже сообщалось, что Национальное объединение выдвинуло кандидатуру Левитса для переизбрания, "Новое Единство" также обещает ему поддержку.

Левитс поблагодарил эти партии за доверие и высокую оценку его работы. Президент подчеркнул, что когда в Европе идет война, "мы должны быть надежными партнерами", а национальная безопасность должна стоять на первом месте.

"Мы повлияли на политику европейской безопасности, и, на мой взгляд, те люди, которые это сделали, должны продолжать эту работу", - сказал президент, косвенно намекая на свои заслуги.