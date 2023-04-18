Национальное объединение выдвинет Левитса на пост президента Латвии

Абсолютное большинство думы НО проголосовало за выдвижение Левитса, заявил после заседания лидер партии Райвис Дзинтарс.

Как заявил Дзинтарс, у НО с Левитсом совпадают программные, идеологические взгляды на безопасность, латышскую Латвию, демографию и другие вопросы.

Ранее о своих амбициях баллотироваться на посл президента заявил основатель "Объединенного списка" (ОС) Улдис Пиленс. Помимо ОС, свою поддержку ему выразил ряд оппозиционных политиков, однако стабильное большинство голосов Пиленсу в настоящий момент не гарантировано.

Левитсу также не хватает голосов для переизбрания, если ОС выдвинет своего кандидата.

Только политики "Нового единства" пообещали поддержать Левитса, если его кандидатуру выдвинет Национальное объединение.

Выборы президента в Сейме пройдут в последний день мая.

По данным архива агентства LETA, Левитс получил юридическое и философское образование в Гамбургском университете.

Левитс когда-то был послом Латвии в Германии, Швейцарии, Австрии и Венгрии. Он также был депутатом 5-го Сейма, министром юстиции, позже был избран судьей Европейского суда по правам человека от Латвии, а затем стал судьей Суда ЕС.

Левитс является соавтором Декларации о восстановлении независимости от 4 мая 1990 года, работал над составлением преамбулы к Конституции.

Левитс был избран президентом Латвии в 2019 году.