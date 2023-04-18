"Прогрессивные" еще ищут своего кандидата на пост президента Латвии

По его словам, "Прогрессивные" пока не поддерживают ни действующего президента Эгила Левитса, ни Улдиса Пиленса, которого выдвигает "Объединенный список", потому что фракция продолжает работать над поиском своего кандидата на должность президента.

Однако, если партия не выдвинет своего кандидата, фракция открыта для углубленного разговора с ранее выдвинутыми кандидатами, сказал Бришкенс.

В то же время "Прогрессивные" согласны с мнением о том, что Левитс хорошо зарекомендовал себя в сфере безопасности после вторжения России в Украину. Нынешний президент хорошо продемонстрировал Латвию на международной арене именно в сфере безопасности, считает Бришкенс, отмечая, что у Левитса сильная команда с хорошими дипломатами.