Украине будут переданы восемь конфискованных в Латвии автомашин

Автомобили предназначены для сельсовета поселка Побугское Кировоградской области и Министерства обороны Украины, в том числе армейских частей.

Общая предварительная рыночная стоимость транспортных средств, которые будут переданы Украине, составляет 15 555 евро. Среди них Lexus ES 330 2005 года (предварительная рыночная стоимость 3500 евро), BMW X5 2002 года (300 евро), Opel Zafira 2002 года (250 евро), Audi A6 2002 года (250 евро), Toyota Verso 2010 года (3555 евро), Opel Astra 2005 года (950 евро), Toyota Avensis 2005 года (3200 евро), BMW 320 2006 года (3550 евро).

В доставке конфискованных автомобилей в Украину Служба государственных доходов сотрудничает с обществом Agendum.