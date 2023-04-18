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В Вецмилгрависе мужчина стрелял по чайкам, его задержала полиция

rus.tvnet.lv
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Полиция в Риге
Полиция в Риге Фото: Facebook/Rīgas pašvaldības policija

В понедельник, 17 апреля, около 10:00 в Рижскую муниципальную полицию поступил звонок от жителя Вецмилгрависа, который сообщил, что его сосед стрелял по птицам из пневматического ружья. На место происшествия была направлена ​​ближайшая бригада полиции.

Когда полицейские прибыли на место, на лестничной площадке многоквартирного дома они встретили звонившего. Он рассказал, что подозревает своего соседа в том, что тот регулярно отстреливает чаек из квартиры. Сам он этого не видел, только слышал подозрительные звуки.

На этот раз, услышав выстрел, звонивший заметил, что сосед попал в чайку, поэтому решил вызвать полицию.

После того как сотрудники полиции поговорили со звонившим, они отправились к предполагаемому виновнику.

Дверь квартиры открыл пожилой мужчина. В ходе разговора он признался, что стрелял в чаек из пневматического ружья. Свой поступок он объяснил тем, что ему надоели чайки. Своими криками они мешали ему спать.

59-летнего мужчину доставили в отделение Государственной полиции, где было возбуждено дело об административном правонарушении. Пневматическое оружие изъяли.

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