В Вецмилгрависе мужчина стрелял по чайкам, его задержала полиция

В понедельник, 17 апреля, около 10:00 в Рижскую муниципальную полицию поступил звонок от жителя Вецмилгрависа, который сообщил, что его сосед стрелял по птицам из пневматического ружья. На место происшествия была направлена ближайшая бригада полиции.
Когда полицейские прибыли на место, на лестничной площадке многоквартирного дома они встретили звонившего. Он рассказал, что подозревает своего соседа в том, что тот регулярно отстреливает чаек из квартиры. Сам он этого не видел, только слышал подозрительные звуки.
На этот раз, услышав выстрел, звонивший заметил, что сосед попал в чайку, поэтому решил вызвать полицию.
После того как сотрудники полиции поговорили со звонившим, они отправились к предполагаемому виновнику.
Дверь квартиры открыл пожилой мужчина. В ходе разговора он признался, что стрелял в чаек из пневматического ружья. Свой поступок он объяснил тем, что ему надоели чайки. Своими криками они мешали ему спать.
59-летнего мужчину доставили в отделение Государственной полиции, где было возбуждено дело об административном правонарушении. Пневматическое оружие изъяли.
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