В Вецмилгрависе мужчина стрелял по чайкам, его задержала полиция

Когда полицейские прибыли на место, на лестничной площадке многоквартирного дома они встретили звонившего. Он рассказал, что подозревает своего соседа в том, что тот регулярно отстреливает чаек из квартиры. Сам он этого не видел, только слышал подозрительные звуки.

На этот раз, услышав выстрел, звонивший заметил, что сосед попал в чайку, поэтому решил вызвать полицию.

После того как сотрудники полиции поговорили со звонившим, они отправились к предполагаемому виновнику.

Дверь квартиры открыл пожилой мужчина. В ходе разговора он признался, что стрелял в чаек из пневматического ружья. Свой поступок он объяснил тем, что ему надоели чайки. Своими криками они мешали ему спать.

59-летнего мужчину доставили в отделение Государственной полиции, где было возбуждено дело об административном правонарушении. Пневматическое оружие изъяли.