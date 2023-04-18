ВИДЕО ⟩ В Эстонии обнаружили самую большую плантацию конопли в истории страны

Плантация конопли была расположена на участке в волости Рыуге, Вырумаа. Плантация была замаскирована под обычный жилой дом, однако на двух подземных этажах на самом деле выращивали коноплю.

Глава криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре сказал, что в плантацию явно было вложено много средств, потому что как с точки зрения конструкции, так и оснащенности такого сложного комплекса по выращиванию каннабиса в Эстонии еще никогда не было. "На двух подземных этажах были смонтированы специальные осветительные и отопительные приборы, вентиляция, а также соответствующая система орошения", - рассказал Тамбре.

При обыске здания и подземного сооружения, расположенных на территории, было обнаружено и конфисковано около 240 растущих растений конопли весом около 73 кг. Кроме того, сотрудники полиции нашли и изъяли большое количество технических средств, необходимых для выращивания конопли.

Есть основания подозревать в наркопреступлениях десять человек. По ходатайству прокуратуры и с разрешения суда некоторые подозреваемые задержаны в рамках досудебного производства.