Со дна Балтийского моря планируется поднять важную часть парома "Эстония"

Носовой визир парома "Эстония", затонувшего в Балтийском море в 1994 году, был поднят вскоре после аварии, но носовая аппарель все еще находится на морском дне.

Шведское правительство выделило на его подъем 25 млн шведских крон.

На носовой аппарели есть повреждения, которые необходимо исследовать. По словам Бекстранда, нет оснований полагать, что поднятие аппарели изменит представление о кораблекрушении.

Паром "Эстония" затонул в сентябре 1994 года, погибли 852 человека.