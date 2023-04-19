"Убил в себе Христа и сознался в чужом преступлении": автор о скандальной надписи в Нарве

- Как тебе живется в Нарве? Это, по-твоему, Эстония? В Таллинне многие боятся Нарвы, причем даже не только эстонцы…

- Безусловно, Нарва - это зона действия эстонских законов и сохранения русской культуры, что, на мой взгляд, крайне перспективная штука. Другой вопрос - что именно нам следует здесь сохранять, а от чего лучше избавиться. Способствует ли вмешательство государства данному процессу или вредит? Боюсь, недоверие плодит недоверие. Мне кажется, люди должны сами почувствовать изнутри потребность переосмыслить привычные шаблоны, и я не сомневаюсь, что они смогут придумать что-то получше, чем то говно, в котором мы оказались.

- Каков круг твоего общения в городе? Встречаешь ли ты понимание или тебе оно особо не нужно?

- Я в основном общаюсь у бочки с огнем перед Ро-Ро (культурное пространство Art Club Ro-Ro. - Прим. ред.). Я не особо надеюсь на понимание, но, по-моему, у нарвитян классно получается находить точки соприкосновения, несмотря на самые острые различия во взглядах и жизненном опыте. Граница как-никак - это про пересечения. Тут есть чему поучиться.