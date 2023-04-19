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Видео ⟩ Неприятный вид! Предприниматель в чистом поле оставил трупы телят

rus.tvnet.lv
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Кадр из видео
Кадр из видео Фото: Ekrānšāviņš

Программа LTV 4. studija получила сообщение о том, что в Баркавской волости в каком-то поле валяются несколько трупов телят.

Программа выяснила, что земля принадлежит предпринимателю Фридриху Хазе, который признал 4. studija, что в его хозяйстве недавно родились мертвые телята. Хазе оставил телят на своей собственности как корм лисам и галкам.

Передача зафиксировала, что после окончания телефонного разговора скот был убран.

Продовольственно-ветеринарная служба подчеркивает, что в этом случае скот может быть ликвидирован только на признанных службой предприятиях. Трупы ни в коем случае нельзя оставлять где-то валяться или закапывать, потому что это может угрожать здоровью людей и животных и способствовать распространению инфекционных заболеваний.

Видео: Сюжет программы 1:1

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