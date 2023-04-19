Видео ⟩ Как Галкин и Пугачева провожают детей в школу

В ролике Галкин выводит Лизу и Гарри из дома. Дети в кепках и с рюкзаками. Они говорят, что идут в школу. За кадром слышен голос Примадонны.

Юморист шутит, что он тоже бы сейчас был бы рад пойти в школу. "Давай на гастроли уже иди", - в шутку отвечает ему супруга.

В интервью Ирине Шихман Максим ранее рассказывал, что в какой-то момент понял, что ему самому следует показывать фрагменты из жизни звездной четы, а также рассказывать о буднях наследников. Гордый отец довольно часто делится забавными видеороликами на своей странице в Instagram.

Галкин объясняет, что начал вести Instagram после того, как в Юрмале за ними с детьми бежали толпы незнакомых людей с видеокамерами. Тогда Максим понял, что надо показывать все самому: "Как только я стал делать Instagram, эти преследования прекратились".